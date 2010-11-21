Алессандро Мансини
№11
Полузащитник
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Команда
Возраст
40
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 17:00
Кьево
2 : 1
Интер
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 17:00
минуты: 89' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Кьево
2
Интер
1
минуты: 89' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
Лечче
1 : 1
Интер
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Лечче
1
Интер
1
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 21:45
Интер
0 : 0
Ювентус
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
0
Ювентус
0
был в запасе