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Алессандро Мансини
№11
Полузащитник
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Команда
Возраст
40
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
италия. кубок
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:00
Кьево
2 : 1
Интер
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:00
минуты: 89' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Кьево
2
Интер
1
минуты: 89' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Лечче
1 : 1
Интер
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Лечче
1
Интер
1
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
21:45
Интер
0 : 0
Ювентус
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
0
Ювентус
0
был в запасе