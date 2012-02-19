Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Эрлинг Браут Холанд
Эден Азар
Александр Головин
Никола Влашич
Криштиану Роналду
Артем Дзюба
Лионель Месси
Ильзат Ахметов
Александр Кокорин
Россия
Англия
Словакия
Италия
Белоруссия
Испания
Швейцария
Хорватия
Финляндия
Польша
Франция
Локомотив
ЦСКА
Кельн
Зенит
Зальцбург
Рома
Спартак
Барселона
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Евро-2020
Антон Шунин
Лига чемпионов
Альфонсо Дэвис
Лига Европы
Локомотив
Эрлинг Холанд
РПЛ
Англия
Эден Азар
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Жулио Сержио
№12
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
42
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
14:30
Лечче
4 : 1
Сиена
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
4
Сиена
1
был в запасе
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
17:00
Аталанта
0 : 0
Лечче
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
0
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Кьево
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
2
Кьево
2
был в запасе
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
17:00
Фиорентина
0 : 1
Лечче
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 53' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
0
Лечче
1
минуты: 53' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
17:00
Лечче
0 : 1
Ювентус
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Лечче
0
Ювентус
1
был в запасе
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:00
Парма
3 : 3
Лечче
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 33'
Италия. Серия А, 16 тур
Парма
3
Лечче
3
минуты: 1' - 33' / Италия. Серия А, 16 тур
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
20:00
Лечче
2 : 3
Лацио
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Лечче
2
Лацио
3
был в запасе
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
22:45
Наполи
4 : 2
Лечче
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
4
Лечче
2
был в запасе
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:00
Лечче
0 : 1
Катания
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
0
Катания
1
был в запасе
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
22:45
Рома
2 : 1
Лечче
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
2
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
17:00
Чезена
0 : 1
Лечче
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Чезена
0
Лечче
1
был в запасе
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
16:00
Сиена
3 : 0
Лечче
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Сиена
3
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
Лечче
1 : 2
Аталанта
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1
Аталанта
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
16:00
Лечче
0 : 2
Удинезе
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур