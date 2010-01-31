Адриан Пит
№0
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 17:00
Рома
2 : 1
Сиена
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 17:00
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
2
Сиена
1
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
28.10.2009 28 окт. 2009 ср 22:45
Удинезе
2 : 1
Рома
28.10.2009 28 окт. 2009 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2
Рома
1
был в запасе
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 17:00
Рома
0 : 1
Ливорно
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 17:00
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
0
Ливорно
1
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур