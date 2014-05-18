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Родриго Таддеи
№11
Полузащитник
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Команда
Перуджа
Возраст
41
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.05.2014
18 мая 2014
вс
16:00
Дженоа
1 : 0
Рома
18.05.2014
18 мая 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
1
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
11.05.2014
11 мая 2014
вс
18:45
Рома
0 : 1
Ювентус
11.05.2014
11 мая 2014
вс
18:45
минуты: 55' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
0
Ювентус
1
минуты: 55' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
04.05.2014
04 мая 2014
вс
16:00
Катания
4 : 1
Рома
04.05.2014
04 мая 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 37'
Италия. Серия А, 36 тур
Катания
4
Рома
1
минуты: 1' - 37' / Италия. Серия А, 36 тур
25.04.2014
25 апр. 2014
пт
21:45
Рома
2 : 0
Милан
25.04.2014
25 апр. 2014
пт
21:45
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
2
Милан
0
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
22:00
Фиорентина
0 : 1
Рома
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
0
Рома
1
был в запасе
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
21:45
Рома
3 : 1
Аталанта
13'
13'
13'
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
21:45
13'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
3
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
02.04.2014
02 апр. 2014
ср
19:30
Рома
4 : 2
Парма
81'
81'
81'
02.04.2014
02 апр. 2014
ср
19:30
81'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
4
Парма
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
30.03.2014
30 марта 2014
вс
13:30
Сассуоло
0 : 2
Рома
30.03.2014
30 марта 2014
вс
13:30
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Сассуоло
0
Рома
2
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
25.03.2014
25 марта 2014
вт
22:45
Рома
2 : 1
Торино
25.03.2014
25 марта 2014
вт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
2
Торино
1
был в запасе
22.03.2014
22 марта 2014
сб
22:45
Кьево
0 : 2
Рома
22.03.2014
22 марта 2014
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
0
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
17.03.2014
17 марта 2014
пн
22:59
Рома
3 : 2
Удинезе
17.03.2014
17 марта 2014
пн
22:59
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
3
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
09.03.2014
09 марта 2014
вс
22:45
Наполи
1 : 0
Рома
81'
81'
81'
09.03.2014
09 марта 2014
вс
22:45
минуты: 12' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Наполи
1
Рома
0
минуты: 12' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
01.03.2014
01 марта 2014
сб
22:45
Рома
0 : 0
Интер
01.03.2014
01 марта 2014
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
0
Интер
0
был в запасе
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
17:00
Лацио
0 : 0
Рома
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
0
Рома
0
был в запасе
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
14:30
Верона
1 : 3
Рома
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
1
Рома
3
был в запасе
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
20:00
Рома
3 : 0
Ливорно
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
3
Ливорно
0
был в запасе
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
17:00
Рома
4 : 0
Дженоа
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
4
Дженоа
0
был в запасе
05.01.2014
05 янв. 2014
вс
22:45
Ювентус
3 : 0
Рома
05.01.2014
05 янв. 2014
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
3
Рома
0
был в запасе
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:00
Рома
4 : 0
Катания
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:00
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
4
Катания
0
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
16.12.2013
16 дек. 2013
пн
22:45
Милан
2 : 2
Рома
16.12.2013
16 дек. 2013
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
2
Рома
2
был в запасе
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