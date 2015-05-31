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Коронавирус
Давид Писарро
№7
Полузащитник
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Команда
Возраст
41
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
италия. кубок
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
лига чемпионов
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Сезон:
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2010/2011
2009/2010
2008/2009
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
Фиорентина
3 : 0
Кьево
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
3
Кьево
0
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
Палермо
2 : 3
Фиорентина
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Палермо
2
Фиорентина
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
18.05.2015
18 мая 2015
пн
20:00
Фиорентина
3 : 0
Парма
18.05.2015
18 мая 2015
пн
20:00
минуты: 1' - 80'
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
3
Парма
0
минуты: 1' - 80' / Италия. Серия А, 36 тур
10.05.2015
10 мая 2015
вс
19:00
Эмполи
2 : 3
Фиорентина
10.05.2015
10 мая 2015
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Эмполи
2
Фиорентина
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
03.05.2015
03 мая 2015
вс
16:00
Фиорентина
3 : 1
Чезена
03.05.2015
03 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
3
Чезена
1
был в запасе
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Ювентус
3 : 2
Фиорентина
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Ювентус
3
Фиорентина
2
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
Наполи
3 : 0
Фиорентина
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Наполи
3
Фиорентина
0
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
Удинезе
2 : 2
Фиорентина
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
2
Фиорентина
2
был в запасе
09.03.2015
09 марта 2015
пн
21:00
Лацио
4 : 0
Фиорентина
09.03.2015
09 марта 2015
пн
21:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
4
Фиорентина
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
01.03.2015
01 марта 2015
вс
20:15
Интер
0 : 1
Фиорентина
01.03.2015
01 марта 2015
вс
20:15
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Интер
0
Фиорентина
1
был в запасе
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
22:45
Фиорентина
1 : 1
Торино
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
1
Торино
1
был в запасе
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
20:00
Сассуоло
1 : 3
Фиорентина
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
1
Фиорентина
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
14:30
Фиорентина
3 : 2
Аталанта
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
14:30
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
3
Аталанта
2
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
22:45
Фиорентина
1 : 1
Рома
56'
56'
56'
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
1
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
Кьево
1 : 2
Фиорентина
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1
Фиорентина
2
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
Фиорентина
4 : 3
Палермо
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
4
Палермо
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
17:00
Парма
1 : 0
Фиорентина
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
1
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
17:00
Фиорентина
1 : 1
Эмполи
90'
90'
90'
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
1
Эмполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
20:00
Чезена
1 : 4
Фиорентина
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Чезена
1
Фиорентина
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
05.12.2014
05 дек. 2014
пт
22:45
Фиорентина
0 : 0
Ювентус
27'
27'
27'
05.12.2014
05 дек. 2014
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
0
Ювентус
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
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