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Жуан (Жуан Силвейра дос Сантос)
№4
Защитник
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Команда
Возраст
42
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
04.03.2012
04 марта 2012
вс
17:00
Рома
1 : 2
Лацио
04.03.2012
04 марта 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
1
Лацио
2
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 26 тур
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
Аталанта
4 : 1
Рома
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 57'
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
4
Рома
1
минуты: 1' - 57' / Италия. Серия А, 25 тур
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
17:00
Рома
1 : 0
Парма
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
1
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
13.02.2012
13 февр. 2012
пн
22:45
Сиена
1 : 0
Рома
13.02.2012
13 февр. 2012
пн
22:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 23 тур
Сиена
1
Рома
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 23 тур
08.02.2012
08 февр. 2012
ср
22:00
Катания
1 : 1
Рома
08.02.2012
08 февр. 2012
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Катания
1
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
17:00
Рома
4 : 0
Интер
14'
84'
14'
84'
14'
84'
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
17:00
14'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
4
Интер
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
20:00
Рома
5 : 1
Чезена
65'
65'
65'
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
20:00
65'
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
5
Чезена
1
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 19 тур
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
17:00
Рома
2 : 0
Кьево
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
2
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
22:45
Наполи
1 : 3
Рома
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1
Рома
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
17:00
Фиорентина
3 : 0
Рома
16'
16'
16'
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
3
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
25.11.2011
25 нояб. 2011
пт
22:45
Удинезе
2 : 0
Рома
61'
61'
61'
25.11.2011
25 нояб. 2011
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
2
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
19:00
Рома
2 : 3
Милан
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
19:00
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
2
Милан
3
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 10 тур
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
21:45
Дженоа
2 : 1
Рома
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2
Рома
1
был в запасе
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
16:00
Рома
1 : 0
Палермо
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 78'
Италия. Серия А, 8 тур
Рома
1
Палермо
0
минуты: 1' - 78' / Италия. Серия А, 8 тур