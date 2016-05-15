Кристиан Дзаккардо
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Карпи
Возраст
39
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 21:45
Удинезе
1 : 2
Карпи
15.05.2016 15 мая 2016 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1
Карпи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
08.05.2016 08 мая 2016 вс 16:00
Карпи
1 : 3
Лацио
08.05.2016 08 мая 2016 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Карпи
1
Лацио
3
был в запасе
01.05.2016 01 мая 2016 вс 13:30
Ювентус
2 : 0
Карпи
01.05.2016 01 мая 2016 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
2
Карпи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 20:00
Карпи
1 : 0
Эмполи
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Карпи
1
Эмполи
0
был в запасе
21.04.2016 21 апр. 2016 чт 21:45
Милан
0 : 0
Карпи
21.04.2016 21 апр. 2016 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
0
Карпи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 19:00
Карпи
4 : 1
Дженоа
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Карпи
4
Дженоа
1
был в запасе
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 19:00
Кьево
1 : 0
Карпи
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
1
Карпи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 19:00
Карпи
1 : 3
Сассуоло
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Карпи
1
Сассуоло
3
был в запасе
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
Верона
1 : 2
Карпи
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
1
Карпи
2
был в запасе
13.03.2016 13 марта 2016 вс 17:00
Карпи
2 : 1
Фрозиноне
13.03.2016 13 марта 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Карпи
2
Фрозиноне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 17:00
Карпи
1 : 1
Аталанта
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Карпи
1
Аталанта
1
был в запасе
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 17:00
Торино
0 : 0
Карпи
55'
55'
55'
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Торино
0
Карпи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
12.02.2016 12 февр. 2016 пт 22:45
Карпи
1 : 3
Рома
12.02.2016 12 февр. 2016 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Карпи
1
Рома
3
был в запасе
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 17:00
Наполи
1 : 0
Карпи
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 17:00
минуты: 13' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
1
Карпи
0
минуты: 13' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
Фиорентина
2 : 1
Карпи
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
2
Карпи
1
был в запасе
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 17:00
Карпи
1 : 1
Палермо
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Карпи
1
Палермо
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 17:00
Интер
1 : 1
Карпи
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
1
Карпи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 17:00
Карпи
2 : 1
Сампдория
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Карпи
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 17:00
Карпи
2 : 1
Удинезе
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Карпи
2
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 17:00
Лацио
0 : 0
Карпи
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
0
Карпи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур