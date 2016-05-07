Джанлука Курчи
№23
Вратарь
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Команда
Возраст
35
Рост
191
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.05.2016 07 мая 2016 сб 16:30
Штутгарт
1 : 3
Майнц
07.05.2016 07 мая 2016 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
1
Майнц
3
был в запасе
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 16:30
Майнц
0 : 0
Гамбург
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Майнц
0
Гамбург
0
был в запасе
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 18:30
Айнтрахт
2 : 1
Майнц
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Айнтрахт
2
Майнц
1
был в запасе
19.03.2016 19 марта 2016 сб 17:30
Вердер
1 : 1
Майнц
19.03.2016 19 марта 2016 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вердер
1
Майнц
1
был в запасе
13.03.2016 13 марта 2016 вс 19:30
Боруссия
2 : 0
Майнц
13.03.2016 13 марта 2016 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Боруссия
2
Майнц
0
был в запасе
06.03.2016 06 марта 2016 вс 17:30
Майнц
0 : 0
Дармштадт
06.03.2016 06 марта 2016 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Майнц
0
Дармштадт
0
был в запасе
02.03.2016 02 марта 2016 ср 22:00
Бавария
1 : 2
Майнц
02.03.2016 02 марта 2016 ср 22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Бавария
1
Майнц
2
был в запасе
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 19:30
Майнц
3 : 1
Байер
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Майнц
3
Байер
1
был в запасе
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 17:30
Хоффенхайм
3 : 2
Майнц
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
3
Майнц
2
был в запасе
12.02.2016 12 февр. 2016 пт 22:30
Майнц
2 : 1
Шальке-04
12.02.2016 12 февр. 2016 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Майнц
2
Шальке-04
1
был в запасе
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 17:30
Ганновер-96
0 : 1
Майнц
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Ганновер-96
0
Майнц
1
был в запасе
29.01.2016 29 янв. 2016 пт 22:30
Майнц
1 : 0
Боруссия
29.01.2016 29 янв. 2016 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Майнц
1
Боруссия
0
был в запасе
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 17:30
Герта
2 : 0
Майнц
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Герта
2
Майнц
0
был в запасе
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 17:45
Майнц
2 : 1
Айнтрахт
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 17:45
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Майнц
2
Айнтрахт
1
был в запасе
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:30
Кельн
0 : 0
Майнц
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Кельн
0
Майнц
0
был в запасе
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 17:30
Майнц
2 : 0
Вольфсбург
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Майнц
2
Вольфсбург
0
был в запасе
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 16:30
Майнц
1 : 3
Вердер
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Майнц
1
Вердер
3
был в запасе
16.10.2015 16 окт. 2015 пт 21:30
Майнц
0 : 2
Боруссия
16.10.2015 16 окт. 2015 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
0
Боруссия
2
был в запасе
02.10.2015 02 окт. 2015 пт 21:30
Дармштадт
2 : 3
Майнц
02.10.2015 02 окт. 2015 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Дармштадт
2
Майнц
3
был в запасе
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 16:30
Майнц
0 : 3
Бавария
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
0
Бавария
3
был в запасе