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Фернандо Муслера
№1
Вратарь
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Команда
Галатасарай
Возраст
34
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
италия. серия а
лига европы групповой этап
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
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2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
26.11.2019
26 нояб. 2019
вт
20:55
Галатасарай
1 : 1
Брюгге
90'
90'
90'
26.11.2019
26 нояб. 2019
вт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Галатасарай
1
Брюгге
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
06.11.2019
06 нояб. 2019
ср
23:00
Реал
6 : 0
Галатасарай
06.11.2019
06 нояб. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Реал
6
Галатасарай
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
22.10.2019
22 окт. 2019
вт
22:00
Галатасарай
0 : 1
Реал
22.10.2019
22 окт. 2019
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Галатасарай
0
Реал
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
18.09.2019
18 сент. 2019
ср
19:55
Брюгге
0 : 0
Галатасарай
18.09.2019
18 сент. 2019
ср
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Брюгге
0
Галатасарай
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур