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Коронавирус
Эмерсон (Ферейра Да Роса Эмерсон)
№0
Полузащитник
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Команда
Возраст
45
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2008/2009
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
Сиена
1 : 5
Милан
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сиена
1
Милан
5
был в запасе
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
Милан
3 : 0
Аталанта
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
3
Аталанта
0
был в запасе
01.03.2009
01 марта 2009
вс
17:00
Сампдория
2 : 1
Милан
01.03.2009
01 марта 2009
вс
17:00
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2
Милан
1
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
22:30
Интер
2 : 1
Милан
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
2
Милан
1
был в запасе
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
22:45
Лацио
0 : 3
Милан
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0
Милан
3
был в запасе
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
22:30
Ювентус
4 : 2
Милан
35'
35'
35'
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
22:30
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 16 тур
Ювентус
4
Милан
2
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 16 тур
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
Милан
1 : 0
Катания
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
1
Катания
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 15 тур
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
22:30
Палермо
3 : 1
Милан
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
22:30
минуты: 58' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Палермо
3
Милан
1
минуты: 58' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
22:30
Торино
2 : 2
Милан
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
22:30
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
2
Милан
2
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур