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Коронавирус
Желько Калач
№0
Вратарь
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Команда
Возраст
48
Рост
202
Вес
95
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
Фиорентина
0 : 2
Милан
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
0
Милан
2
был в запасе
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
Милан
2 : 3
Рома
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
2
Рома
3
был в запасе
16.05.2009
16 мая 2009
сб
21:30
Удинезе
2 : 1
Милан
16.05.2009
16 мая 2009
сб
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
2
Милан
1
был в запасе
10.05.2009
10 мая 2009
вс
21:30
Милан
1 : 1
Ювентус
10.05.2009
10 мая 2009
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
Катания
0 : 2
Милан
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Катания
0
Милан
2
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Милан
3 : 0
Палермо
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
3
Палермо
0
был в запасе
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
21:30
Милан
5 : 1
Торино
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
5
Торино
1
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
Кьево
0 : 1
Милан
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кьево
0
Милан
1
был в запасе
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
22:00
Милан
2 : 0
Лечче
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Милан
2
Лечче
0
был в запасе
22.03.2009
22 марта 2009
вс
22:30
Наполи
0 : 0
Милан
22.03.2009
22 марта 2009
вс
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
0
Милан
0
был в запасе