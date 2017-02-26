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Симоне Пепе
№21
Полузащитник
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Команда
Пескара
Возраст
37
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
17:00
Кьево
2 : 0
Пескара
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
17:00
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кьево
2
Пескара
0
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
Пескара
5 : 0
Дженоа
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Пескара
5
Дженоа
0
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
Торино
5 : 3
Пескара
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
5
Пескара
3
был в запасе
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
17:00
Пескара
2 : 6
Лацио
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Пескара
2
Лацио
6
был в запасе
01.02.2017
01 февр. 2017
ср
22:45
Пескара
1 : 2
Фиорентина
01.02.2017
01 февр. 2017
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Пескара
1
Фиорентина
2
был в запасе
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:45
Интер
3 : 0
Пескара
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3
Пескара
0
был в запасе
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
Пескара
1 : 3
Сассуоло
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Пескара
1
Сассуоло
3
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
20:00
Кротоне
2 : 1
Пескара
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
20:00
минуты: 1' - 16'
Италия. Серия А, 16 тур
Кротоне
2
Пескара
1
минуты: 1' - 16' / Италия. Серия А, 16 тур
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
22:45
Рома
3 : 2
Пескара
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3
Пескара
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:45
Ювентус
3 : 0
Пескара
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:45
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
3
Пескара
0
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
14:30
Пескара
0 : 4
Эмполи
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
14:30
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Пескара
0
Эмполи
4
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
Милан
1 : 0
Пескара
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
1
Пескара
0
был в запасе
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
Пескара
0 : 1
Аталанта
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Пескара
0
Аталанта
1
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
13:30
Удинезе
3 : 1
Пескара
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
13:30
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Удинезе
3
Пескара
1
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
19:00
Пескара
1 : 1
Сампдория
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
19:00
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Пескара
1
Сампдория
1
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
Пескара
0 : 0
Торино
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Пескара
0
Торино
0
был в запасе
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
19:00
Лацио
3 : 0
Пескара
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
3
Пескара
0
был в запасе
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
21:45
Пескара
1 : 2
Интер
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
21:45
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Пескара
1
Интер
2
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
Сассуоло
0 : 3
Пескара
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сассуоло
0
Пескара
3
был в запасе