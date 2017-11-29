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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Коронавирус
Антонио Флоро Флорес
№9
Нападающий
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Команда
Казертана
Возраст
37
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2014/2015
2009/2010
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
17:00
Сассуоло
2 : 1
Бари
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
17:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2
Бари
1
был в запасе