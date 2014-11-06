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Коронавирус
Томаш Сивок
№66
Защитник
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Команда
Бурсаспор
Возраст
37
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2011/2012
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
21:00
Бешикташ
2 : 1
Партизан
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Бешикташ
2
Партизан
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
Партизан
0 : 4
Бешикташ
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Партизан
0
Бешикташ
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
22:05
Тоттенхэм
1 : 1
Бешикташ
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Тоттенхэм
1
Бешикташ
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
Бешикташ
1 : 1
Астерас
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Бешикташ
1
Астерас
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур