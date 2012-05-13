Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Эрлинг Браут Холанд
Эден Азар
Александр Головин
Никола Влашич
Криштиану Роналду
Артем Дзюба
Ильзат Ахметов
Лионель Месси
Александр Кокорин
Россия
Англия
Италия
Белоруссия
Словакия
Испания
Хорватия
Франция
Португалия
Финляндия
Дания
Локомотив
ЦСКА
Кельн
Зенит
Барселона
Зальцбург
Спартак
Рома
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Боруссия
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Евро-2020
Антон Шунин
Лига чемпионов
Альфонсо Дэвис
Лига Европы
Локомотив
Эрлинг Холанд
РПЛ
Англия
Эден Азар
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Кристиан Ободо
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
37
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2011/2012
2009/2010
2008/2009
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:45
Кьево
1 : 0
Лечче
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:45
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
1
Лечче
0
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 38 тур
05.05.2012
05 мая 2012
сб
19:00
Лечче
0 : 1
Фиорентина
05.05.2012
05 мая 2012
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Лечче
0
Фиорентина
1
был в запасе
02.05.2012
02 мая 2012
ср
21:45
Ювентус
1 : 1
Лечче
50'
50'
50'
02.05.2012
02 мая 2012
ср
21:45
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
1
Лечче
1
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 36 тур
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
16:00
Лечче
1 : 2
Парма
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
1
Парма
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
Лечче
0 : 2
Наполи
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
0
Наполи
2
был в запасе
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
Лацио
1 : 1
Лечче
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
1
Лечче
1
был в запасе
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:00
Лечче
1 : 1
Палермо
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:00
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Лечче
1
Палермо
1
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
Милан
2 : 0
Лечче
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
2
Лечче
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
04.03.2012
04 марта 2012
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Дженоа
04.03.2012
04 марта 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
2
Дженоа
2
был в запасе
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
14:30
Лечче
4 : 1
Сиена
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
14:30
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
4
Сиена
1
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 24 тур
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
17:00
Аталанта
0 : 0
Лечче
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
0
Лечче
0
был в запасе
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:45
Удинезе
2 : 1
Лечче
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
Лечче
1 : 0
Интер
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
1
Интер
0
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Кьево
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
2
Кьево
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
17:00
Фиорентина
0 : 1
Лечче
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
0
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
17:00
Лечче
0 : 1
Ювентус
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 17 тур
Лечче
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 17 тур
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
Интер
4 : 1
Лечче
30'
30'
30'
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
4
Лечче
1
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 1 тур
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
20:00
Лечче
2 : 3
Лацио
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Лечче
2
Лацио
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
22:45
Наполи
4 : 2
Лечче
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
22:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
4
Лечче
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:00
Лечче
0 : 1
Катания
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
0
Катания
1
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 13 тур
Показать все игры