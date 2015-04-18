Якубу Айегбени
№24
Нападающий
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Команда
Возраст
38
Рост
184
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 19:20
Арсенал
2 : 1
Рединг
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 19:20
минуты: 111' - 90'
Англия. Кубок, 1/2 финала
Арсенал
2
Рединг
1
минуты: 111' - 90' / Англия. Кубок, 1/2 финала