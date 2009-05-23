Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Головин
Эден Азар
Никола Влашич
Лионель Месси
Ильзат Ахметов
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Марсель Забитцер
Россия
Англия
Италия
Испания
Белоруссия
Словакия
Хорватия
Франция
Дания
Австрия
Швеция
Локомотив
Кельн
ЦСКА
Зенит
Зальцбург
Рома
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Барселона
Спартак
Боруссия
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Евро-2020
Антон Шунин
Лига чемпионов
Альфонсо Дэвис
Эрлинг Холанд
РПЛ
Лига Европы
Локомотив
Англия
Александр Головин
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Вратислав Грешко
№17
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
43
Рост
183
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
23.05.2009
23 мая 2009
сб
16:30
Энерги
3 : 0
Байер
23.05.2009
23 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Энерги
3
Байер
0
был в запасе