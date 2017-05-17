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Морган Де Санктис
№16
Вратарь
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Команда
Возраст
44
Рост
190
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2016/2017
17.05.2017
17 мая 2017
ср
22:00
Монако
2 : 0
Сент-Этьен
17.05.2017
17 мая 2017
ср
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Монако
2
Сент-Этьен
0
был в запасе
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
Монако
4 : 0
Лилль
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Монако
4
Лилль
0
был в запасе
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:00
Нанси
0 : 3
Монако
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Нанси
0
Монако
3
был в запасе
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
18:00
Монако
3 : 1
Тулуза
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Монако
3
Тулуза
1
был в запасе
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
22:15
Лион
1 : 2
Монако
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
22:15
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Лион
1
Монако
2
был в запасе
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
22:00
Монако
2 : 1
Дижон
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Монако
2
Дижон
1
был в запасе
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
18:00
Анжер
0 : 1
Монако
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Анжер
0
Монако
1
был в запасе
19.03.2017
19 марта 2017
вс
17:00
Кан
0 : 3
Монако
19.03.2017
19 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Кан
0
Монако
3
был в запасе
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
19:00
Генгам
1 : 2
Монако
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Генгам
1
Монако
2
был в запасе
17.02.2017
17 февр. 2017
пт
22:45
Бастия
1 : 1
Монако
17.02.2017
17 февр. 2017
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Бастия
1
Монако
1
был в запасе
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
Монако
5 : 0
Метц
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
5
Метц
0
был в запасе
07.02.2017
07 февр. 2017
вт
21:00
Монпелье
1 : 2
Монако
07.02.2017
07 февр. 2017
вт
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
1
Монако
2
был в запасе
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
19:00
Монако
3 : 0
Ницца
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
3
Ницца
0
был в запасе
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
Монако
4 : 0
Лорьян
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
4
Лорьян
0
был в запасе
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
23:00
Марсель
1 : 4
Монако
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
1
Монако
4
был в запасе
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Монако
2 : 1
Кан
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
2
Кан
1
был в запасе
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
22:45
Монако
1 : 3
Лион
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Монако
1
Лион
3
был в запасе
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
19:30
Бордо
0 : 4
Монако
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
19:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
0
Монако
4
был в запасе
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
22:00
Монако
5 : 0
Бастия
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Монако
5
Бастия
0
был в запасе
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
23:00
Дижон
1 : 1
Монако
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Дижон
1
Монако
1
был в запасе
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