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Коронавирус
Симау (Симау Саброза)
№20
Полузащитник
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Команда
Возраст
41
Рост
170
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
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2010/2011
2009/2010
2008/2009
17.05.2014
17 мая 2014
сб
17:00
Реал
3 : 1
Эспаньол
17.05.2014
17 мая 2014
сб
17:00
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 38 тур
Реал
3
Эспаньол
1
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 38 тур
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
Эспаньол
1 : 1
Осасуна
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
03.05.2014
03 мая 2014
сб
22:59
Вальядолид
1 : 0
Эспаньол
03.05.2014
03 мая 2014
сб
22:59
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 36 тур
Вальядолид
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 36 тур
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
13:00
Эспаньол
1 : 2
Альмерия
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
13:00
минуты: 1' - 56'
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1
Альмерия
2
минуты: 1' - 56' / Испания. Примера, 35 тур
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
21:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Эспаньол
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
21:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Реал Сосьедад
2
Эспаньол
1
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
22:00
Эспаньол
2 : 2
Райо Вальекано
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
22:00
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
2
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 33 тур
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
20:00
Севилья
4 : 1
Эспаньол
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
20:00
минуты: 1' - 59'
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
4
Эспаньол
1
минуты: 1' - 59' / Испания. Примера, 32 тур
25.03.2014
25 марта 2014
вт
22:00
Малага
1 : 2
Эспаньол
25.03.2014
25 марта 2014
вт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Малага
1
Эспаньол
2
был в запасе
22.03.2014
22 марта 2014
сб
20:00
Эспаньол
0 : 0
Леванте
22.03.2014
22 марта 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 29 тур
Эспаньол
0
Леванте
0
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 29 тур
16.03.2014
16 марта 2014
вс
-:-
Атлетико
1 : 0
Эспаньол
16.03.2014
16 марта 2014
вс
-:-
минуты: 1' - 62'
Испания. Примера, 28 тур
Атлетико
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 62' / Испания. Примера, 28 тур
09.03.2014
09 марта 2014
вс
14:00
Эспаньол
3 : 1
Эльче
09.03.2014
09 марта 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 80'
Испания. Примера, 27 тур
Эспаньол
3
Эльче
1
минуты: 1' - 80' / Испания. Примера, 27 тур
01.03.2014
01 марта 2014
сб
22:00
Хетафе
0 : 0
Эспаньол
01.03.2014
01 марта 2014
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
0
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
25.02.2014
25 февр. 2014
вт
-:-
Эспаньол
1 : 2
Вильярреал
25.02.2014
25 февр. 2014
вт
-:-
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
1
Вильярреал
2
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 25 тур
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
19:00
Бетис
2 : 0
Эспаньол
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
22:00
Валенсия
2 : 2
Эспаньол
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
22:00
минуты: 1' - 88'
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
2
Эспаньол
2
минуты: 1' - 88' / Испания. Примера, 21 тур
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
-:-
Эспаньол
1 : 0
Сельта
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
-:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
1
Сельта
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
21:00
Эспаньол
0 : 1
Реал
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
21:00
минуты: 64' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
0
Реал
1
минуты: 64' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
05.01.2014
05 янв. 2014
вс
20:00
Осасуна
1 : 0
Эспаньол
61'
61'
61'
05.01.2014
05 янв. 2014
вс
20:00
минуты: 1' - 62'
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 62' / Испания. Примера, 18 тур
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
14:00
Эспаньол
4 : 2
Вальядолид
51'
51'
51'
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
14:00
минуты: 1' - 75'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
4
Вальядолид
2
минуты: 1' - 75' / Испания. Примера, 17 тур
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
-:-
Эспаньол
1 : 2
Реал Сосьедад
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
-:-
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
1
Реал Сосьедад
2
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
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