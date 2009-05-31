Никола Вентола
№7
Нападающий
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Команда
Возраст
43
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
Рома
3 : 2
Торино
88'
88'
88'
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
88'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
3
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
24.05.2009 24 мая 2009 вс 16:00
Торино
2 : 3
Дженоа
24.05.2009 24 мая 2009 вс 16:00
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Торино
2
Дженоа
3
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
17.05.2009 17 мая 2009 вс 16:00
Наполи
1 : 2
Торино
17.05.2009 17 мая 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
1
Торино
2
был в запасе
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 16:00
Торино
1 : 0
Сиена
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 16:00
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
1
Сиена
0
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:00
Торино
2 : 1
Катания
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:00
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
2
Катания
1
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 16:00
Палермо
1 : 0
Торино
65'
65'
65'
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 16:00
минуты: 55' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Палермо
1
Торино
0
минуты: 55' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
15.03.2009 15 марта 2009 вс 17:00
Аталанта
2 : 0
Торино
15.03.2009 15 марта 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
2
Торино
0
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 28 тур
07.03.2009 07 марта 2009 сб 22:30
Торино
0 : 1
Ювентус
07.03.2009 07 марта 2009 сб 22:30
минуты: 52' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
0
Ювентус
1
минуты: 52' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 17:00
Торино
1 : 0
Удинезе
89'
89'
89'
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
1
Удинезе
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 20:00
Лацио
1 : 1
Торино
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лацио
1
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 17:00
Торино
1 : 1
Кьево
64'
64'
64'
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 17:00
64'
минуты: 55' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1
Кьево
1
минуты: 55' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 17:00
Лечче
3 : 3
Торино
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
3
Торино
3
был в запасе
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 20:00
Дженоа
3 : 0
Торино
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
3
Торино
0
был в запасе
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 17:00
Торино
1 : 0
Наполи
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
1
Наполи
0
был в запасе