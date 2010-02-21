Паоло Дзанетти
№11
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гроссето
Возраст
38
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 17:00
Аталанта
0 : 1
Кьево
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
0
Кьево
1
был в запасе
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 17:00
Сампдория
2 : 0
Аталанта
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
2
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 17:00
Дженоа
2 : 0
Аталанта
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 53'
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2
Аталанта
0
минуты: 1' - 53' / Италия. Серия А, 21 тур