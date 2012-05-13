Винченцо Грелла
№11
Полузащитник
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Команда
Возраст
41
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 17:00
Челси
2 : 1
Блэкберн
13.05.2012 13 мая 2012 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Челси
2
Блэкберн
1
был в запасе
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 17:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 1
Блэкберн
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 17:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Блэкберн
1
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 14:45
Блэкберн
4 : 3
Арсенал
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 14:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Блэкберн
4
Арсенал
3
был в запасе