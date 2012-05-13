Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Головин
Эден Азар
Лионель Месси
Артем Дзюба
Ильзат Ахметов
Марсель Забитцер
Никола Влашич
Криштиану Роналду
Россия
Англия
Италия
Испания
Белоруссия
Хорватия
Словакия
Франция
Австрия
Польша
Северная Македония
Локомотив
Кельн
Зальцбург
Зенит
Рома
Манчестер Сити
Спартак
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Боруссия
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Евро-2020
Антон Шунин
Лига чемпионов
Альфонсо Дэвис
РПЛ
Лига Европы
Локомотив
Англия
Александр Головин
Кельн
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Винченцо Грелла
№11
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
41
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:00
Челси
2 : 1
Блэкберн
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Челси
2
Блэкберн
1
был в запасе
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 1
Блэкберн
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
17:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Блэкберн
1
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
14:45
Блэкберн
4 : 3
Арсенал
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
14:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Блэкберн
4
Арсенал
3
был в запасе