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Коронавирус
Алессандро Розина
№27
Полузащитник
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Команда
Катания
Возраст
37
Рост
168
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
россия. премьер-лига
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
2010/2011
2008/2009
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
Сиена
1 : 2
Милан
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
минуты: 1' - 61'
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1
Милан
2
минуты: 1' - 61' / Италия. Серия А, 38 тур
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
Сиена
0 : 1
Фиорентина
90'
90'
90'
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
минуты: 52' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Сиена
0
Фиорентина
1
минуты: 52' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
05.05.2013
05 мая 2013
вс
16:00
Катания
3 : 0
Сиена
05.05.2013
05 мая 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 35 тур
Катания
3
Сиена
0
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 35 тур
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
Рома
4 : 0
Сиена
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
4
Сиена
0
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 34 тур
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
Сиена
0 : 1
Кьево
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Сиена
0
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
19:00
Пескара
2 : 3
Сиена
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
19:00
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 32 тур
Пескара
2
Сиена
3
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 32 тур
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
16:00
Сиена
0 : 0
Парма
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 80'
Италия. Серия А, 31 тур
Сиена
0
Парма
0
минуты: 1' - 80' / Италия. Серия А, 31 тур
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
Дженоа
2 : 2
Сиена
52'
52'
52'
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
52'
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
2
Сиена
2
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 30 тур
10.03.2013
10 марта 2013
вс
17:00
Палермо
1 : 2
Сиена
72'
72'
72'
10.03.2013
10 марта 2013
вс
17:00
72'
минуты: 1' - 85'
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
1
Сиена
2
минуты: 1' - 85' / Италия. Серия А, 28 тур
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
Сиена
0 : 2
Аталанта
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Сиена
0
Аталанта
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
17:00
Ювентус
3 : 0
Сиена
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
3
Сиена
0
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 26 тур
18.02.2013
18 февр. 2013
пн
22:45
Сиена
3 : 0
Лацио
23'
23'
23'
18.02.2013
18 февр. 2013
пн
22:45
23'
минуты: 1' - 78'
Италия. Серия А, 25 тур
Сиена
3
Лацио
0
минуты: 1' - 78' / Италия. Серия А, 25 тур
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
Сиена
3 : 1
Интер
55'
55'
55'
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
55'
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 23 тур
Сиена
3
Интер
1
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 23 тур
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Сиена
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
1
Сиена
0
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 22 тур
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
Сиена
1 : 0
Сампдория
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 21 тур
Сиена
1
Сампдория
0
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 21 тур
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
14:30
Торино
3 : 2
Сиена
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
3
Сиена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
Милан
2 : 1
Сиена
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
2
Сиена
1
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 19 тур
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
Сиена
0 : 2
Наполи
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 18 тур
Сиена
0
Наполи
2
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 18 тур
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
14:30
Фиорентина
4 : 1
Сиена
68'
68'
68'
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
4
Сиена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
17:00
Сиена
1 : 3
Катания
10'
10'
10'
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
17:00
10'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Сиена
1
Катания
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
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