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Коронавирус
Маттео Рубин
№33
Защитник
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Команда
Модена
Возраст
33
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2008/2009
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
Кьево
2 : 1
Интер
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
2
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
04.05.2014
04 мая 2014
вс
16:00
Кьево
0 : 1
Торино
04.05.2014
04 мая 2014
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
0
Торино
1
был в запасе
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
Ливорно
2 : 4
Кьево
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Ливорно
2
Кьево
4
был в запасе
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
19:00
Кьево
0 : 1
Верона
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0
Верона
1
был в запасе
22.03.2014
22 марта 2014
сб
22:45
Кьево
0 : 2
Рома
22.03.2014
22 марта 2014
сб
22:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
0
Рома
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
16.03.2014
16 марта 2014
вс
22:45
Фиорентина
3 : 1
Кьево
81'
81'
81'
16.03.2014
16 марта 2014
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
3
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
Кьево
2 : 1
Дженоа
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
02.03.2014
02 марта 2014
вс
17:00
Аталанта
2 : 1
Кьево
02.03.2014
02 марта 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
2
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
17:00
Кьево
2 : 0
Катания
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
2
Катания
0
был в запасе
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
Ювентус
3 : 1
Кьево
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
3
Кьево
1
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
20:00
Удинезе
3 : 0
Кьево
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
3
Кьево
0
был в запасе
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
17:00
Кьево
0 : 2
Лацио
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кьево
0
Лацио
2
был в запасе
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
22:45
Милан
1 : 0
Верона
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
1
Верона
0
был в запасе
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
22:45
Катания
0 : 0
Верона
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Катания
0
Верона
0
был в запасе
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
17:00
Верона
2 : 1
Аталанта
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
2
Аталанта
1
был в запасе
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
22:45
Верона
2 : 0
Сампдория
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
2
Сампдория
0
был в запасе
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
21:45
Интер
4 : 2
Верона
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Интер
4
Верона
2
был в запасе
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
16:00
Ювентус
2 : 1
Верона
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
2
Верона
1
был в запасе