Маттео Рубин
№33
Защитник
Подписаться
Команда
Модена
Возраст
33
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.05.2014 18 мая 2014 вс 21:45
Кьево
2 : 1
Интер
18.05.2014 18 мая 2014 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
2
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
04.05.2014 04 мая 2014 вс 16:00
Кьево
0 : 1
Торино
04.05.2014 04 мая 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
0
Торино
1
был в запасе
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 16:00
Ливорно
2 : 4
Кьево
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Ливорно
2
Кьево
4
был в запасе
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 19:00
Кьево
0 : 1
Верона
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0
Верона
1
был в запасе
22.03.2014 22 марта 2014 сб 22:45
Кьево
0 : 2
Рома
22.03.2014 22 марта 2014 сб 22:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
0
Рома
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
16.03.2014 16 марта 2014 вс 22:45
Фиорентина
3 : 1
Кьево
81'
81'
81'
16.03.2014 16 марта 2014 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
3
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:00
Кьево
2 : 1
Дженоа
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
02.03.2014 02 марта 2014 вс 17:00
Аталанта
2 : 1
Кьево
02.03.2014 02 марта 2014 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
2
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 17:00
Кьево
2 : 0
Катания
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
2
Катания
0
был в запасе
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 17:00
Ювентус
3 : 1
Кьево
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 17:00
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
3
Кьево
1
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 20:00
Удинезе
3 : 0
Кьево
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
3
Кьево
0
был в запасе
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 17:00
Кьево
0 : 2
Лацио
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кьево
0
Лацио
2
был в запасе
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 22:45
Милан
1 : 0
Верона
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
1
Верона
0
был в запасе
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 22:45
Катания
0 : 0
Верона
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Катания
0
Верона
0
был в запасе
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 17:00
Верона
2 : 1
Аталанта
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
2
Аталанта
1
был в запасе
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 22:45
Верона
2 : 0
Сампдория
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
2
Сампдория
0
был в запасе
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 21:45
Интер
4 : 2
Верона
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Интер
4
Верона
2
был в запасе
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 16:00
Ювентус
2 : 1
Верона
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
2
Верона
1
был в запасе