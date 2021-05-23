Анжело Огбонна
№21
Защитник
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Команда
Вест Хэм
Возраст
33
Рост
191
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Вест Хэм
3 : 0
Саутгемптон
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вест Хэм
3
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
19.05.2021 19 мая 2021 ср 22:15
Вест Бромвич
1 : 3
Вест Хэм
82'
34'
82'
34'
82'
34'
19.05.2021 19 мая 2021 ср 22:15
82'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Вест Бромвич
1
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
15.05.2021 15 мая 2021 сб 22:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Вест Хэм
15.05.2021 15 мая 2021 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Брайтон & Хов
1
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 18:30
Вест Хэм
0 : 1
Эвертон
09.05.2021 09 мая 2021 вс 18:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вест Хэм
0
Эвертон
1
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:30
Вест Хэм
0 : 1
Челси
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вест Хэм
0
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:30
Ньюкасл Юнайтед
3 : 2
Вест Хэм
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
Фулхэм
0 : 0
Вест Хэм
75'
75'
75'
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Фулхэм
0
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
Астон Вилла
1 : 3
Вест Хэм
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Астон Вилла
1
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:30
Вест Хэм
1 : 3
Ливерпуль
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
1
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
Кристал Пэлас
2 : 3
Вест Хэм
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Кристал Пэлас
2
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
Вест Хэм
2 : 1
Вест Бромвич
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
2
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
Вест Хэм
1 : 0
Бернли
83'
83'
83'
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
1
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
01.01.2021 01 янв. 2021 пт 20:30
Эвертон
0 : 1
Вест Хэм
01.01.2021 01 янв. 2021 пт 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Эвертон
0
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
Саутгемптон
0 : 0
Вест Хэм
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Саутгемптон
0
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 17:15
Вест Хэм
2 : 2
Брайтон & Хов
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вест Хэм
2
Брайтон & Хов
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
21.12.2020 21 дек. 2020 пн 23:00
Челси
3 : 0
Вест Хэм
21.12.2020 21 дек. 2020 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Челси
3
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Вест Хэм
1 : 1
Кристал Пэлас
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вест Хэм
1
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 23:00
Лидс
1 : 2
Вест Хэм
80'
80'
80'
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 23:00
80'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
1
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
Вест Хэм
1 : 3
Манчестер Юнайтед
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Вест Хэм
1
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 23:00
Вест Хэм
2 : 1
Астон Вилла
2'
2'
2'
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 23:00
2'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Хэм
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур