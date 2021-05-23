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Анжело Огбонна
№21
Защитник
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Команда
Вест Хэм
Возраст
33
Рост
191
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Вест Хэм
3 : 0
Саутгемптон
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вест Хэм
3
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
19.05.2021
19 мая 2021
ср
22:15
Вест Бромвич
1 : 3
Вест Хэм
82'
34'
82'
34'
82'
34'
19.05.2021
19 мая 2021
ср
22:15
82'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Вест Бромвич
1
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
15.05.2021
15 мая 2021
сб
22:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Вест Хэм
15.05.2021
15 мая 2021
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Брайтон & Хов
1
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
18:30
Вест Хэм
0 : 1
Эвертон
09.05.2021
09 мая 2021
вс
18:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вест Хэм
0
Эвертон
1
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:30
Вест Хэм
0 : 1
Челси
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вест Хэм
0
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:30
Ньюкасл Юнайтед
3 : 2
Вест Хэм
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
Фулхэм
0 : 0
Вест Хэм
75'
75'
75'
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Фулхэм
0
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
Астон Вилла
1 : 3
Вест Хэм
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Астон Вилла
1
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:30
Вест Хэм
1 : 3
Ливерпуль
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
1
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
21:00
Кристал Пэлас
2 : 3
Вест Хэм
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Кристал Пэлас
2
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
21:00
Вест Хэм
2 : 1
Вест Бромвич
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
2
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
Вест Хэм
1 : 0
Бернли
83'
83'
83'
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
1
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
01.01.2021
01 янв. 2021
пт
20:30
Эвертон
0 : 1
Вест Хэм
01.01.2021
01 янв. 2021
пт
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Эвертон
0
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
Саутгемптон
0 : 0
Вест Хэм
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Саутгемптон
0
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
17:15
Вест Хэм
2 : 2
Брайтон & Хов
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вест Хэм
2
Брайтон & Хов
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
21.12.2020
21 дек. 2020
пн
23:00
Челси
3 : 0
Вест Хэм
21.12.2020
21 дек. 2020
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Челси
3
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Вест Хэм
1 : 1
Кристал Пэлас
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вест Хэм
1
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
23:00
Лидс
1 : 2
Вест Хэм
80'
80'
80'
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
23:00
80'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
1
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
20:30
Вест Хэм
1 : 3
Манчестер Юнайтед
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Вест Хэм
1
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
30.11.2020
30 нояб. 2020
пн
23:00
Вест Хэм
2 : 1
Астон Вилла
2'
2'
2'
30.11.2020
30 нояб. 2020
пн
23:00
2'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Хэм
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
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