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Коронавирус
Маттео Серени
№22
Вратарь
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Команда
Возраст
46
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2010/2011
2008/2009
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
Ювентус
2 : 1
Брешиа
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
2
Брешиа
1
был в запасе
11.03.2011
11 марта 2011
пт
22:45
Брешиа
1 : 1
Интер
11.03.2011
11 марта 2011
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Брешиа
1
Интер
1
был в запасе
06.03.2011
06 марта 2011
вс
17:00
Наполи
0 : 0
Брешиа
06.03.2011
06 марта 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
0
Брешиа
0
был в запасе
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
Рома
1 : 1
Брешиа
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
1
Брешиа
1
был в запасе
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
17:00
Фиорентина
3 : 2
Брешиа
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
3
Брешиа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
Брешиа
1 : 2
Чезена
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Брешиа
1
Чезена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
Катания
1 : 0
Брешиа
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Катания
1
Брешиа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
17:00
Брешиа
1 : 0
Сампдория
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Брешиа
1
Сампдория
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
22:45
Милан
3 : 0
Брешиа
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
3
Брешиа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
17:00
Брешиа
0 : 0
Дженоа
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Брешиа
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
16:00
Лечче
2 : 1
Брешиа
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
2
Брешиа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
16:00
Брешиа
0 : 1
Удинезе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Брешиа
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
16:00
Лацио
1 : 0
Брешиа
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
1
Брешиа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
16:00
Бари
2 : 1
Брешиа
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Бари
2
Брешиа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:45
Брешиа
2 : 1
Рома
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Брешиа
2
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
16:00
Кьево
0 : 1
Брешиа
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
0
Брешиа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
13:30
Брешиа
3 : 2
Палермо
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Брешиа
3
Палермо
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
Парма
2 : 0
Брешиа
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
2
Брешиа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур