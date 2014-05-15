Александар Лукович
№3
Защитник
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Команда
Возраст
38
Рост
185
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 4
Зенит
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Зенит
4
был в запасе
11.05.2014 11 мая 2014 вс 12:30
Зенит
0 : 3
Динамо
11.05.2014 11 мая 2014 вс 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Зенит
0
Динамо
3
был в запасе
04.05.2014 04 мая 2014 вс 12:30
Локомотив
1 : 1
Зенит
04.05.2014 04 мая 2014 вс 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Локомотив
1
Зенит
1
был в запасе
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 15:30
Зенит
2 : 0
Волга
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Зенит
2
Волга
0
был в запасе
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 17:00
Анжи
1 : 2
Зенит
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Анжи
1
Зенит
2
был в запасе
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 18:30
Зенит
4 : 1
Краснодар
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Зенит
4
Краснодар
1
был в запасе
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 12:30
Зенит
6 : 2
Рубин
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Зенит
6
Рубин
2
был в запасе
29.03.2014 29 марта 2014 сб 15:00
Амкар
1 : 2
Зенит
29.03.2014 29 марта 2014 сб 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Амкар
1
Зенит
2
был в запасе
24.03.2014 24 марта 2014 пн 18:00
Зенит
2 : 1
Крылья Советов
24.03.2014 24 марта 2014 пн 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Зенит
2
Крылья Советов
1
был в запасе
15.03.2014 15 марта 2014 сб 15:00
ЦСКА
1 : 0
Зенит
15.03.2014 15 марта 2014 сб 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
ЦСКА
1
Зенит
0
был в запасе
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:30
Зенит
0 : 0
Томь
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Зенит
0
Томь
0
был в запасе
22.11.2013 22 нояб. 2013 пт 18:00
Зенит
0 : 2
Ростов
22.11.2013 22 нояб. 2013 пт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Зенит
0
Ростов
2
был в запасе
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 19:00
Зенит
2 : 0
ЦСКА
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Зенит
2
ЦСКА
0
был в запасе
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 14:45
Томь
0 : 3
Зенит
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 14:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Томь
0
Зенит
3
был в запасе
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 19:15
Зенит
2 : 0
Ахмат
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 19:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Зенит
2
Ахмат
0
был в запасе
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 12:30
Зенит
2 : 1
Локомотив
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Зенит
2
Локомотив
1
был в запасе
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 12:30
Динамо
1 : 1
Зенит
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Динамо
1
Зенит
1
был в запасе
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 17:15
Зенит
3 : 0
Анжи
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 17:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Зенит
3
Анжи
0
был в запасе
03.08.2013 03 авг. 2013 сб 12:30
Волга
1 : 3
Зенит
03.08.2013 03 авг. 2013 сб 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Волга
1
Зенит
3
был в запасе
26.07.2013 26 июля 2013 пт 19:00
Зенит
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
26.07.2013 26 июля 2013 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Зенит
1
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе