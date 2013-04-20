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Коронавирус
Дамиано Ферронетти
№24
Защитник
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Команда
Тернана
Возраст
36
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
19:00
Дженоа
1 : 1
Аталанта
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
1
Аталанта
1
был в запасе
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
Дженоа
2 : 2
Сиена
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
2
Сиена
2
был в запасе
17.03.2013
17 марта 2013
вс
17:00
Фиорентина
3 : 2
Дженоа
17.03.2013
17 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Фиорентина
3
Дженоа
2
был в запасе
08.03.2013
08 марта 2013
пт
22:45
Дженоа
0 : 2
Милан
08.03.2013
08 марта 2013
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
0
Милан
2
был в запасе
03.03.2013
03 марта 2013
вс
22:45
Рома
3 : 1
Дженоа
03.03.2013
03 марта 2013
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
3
Дженоа
1
был в запасе
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
22:45
Палермо
0 : 0
Дженоа
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Палермо
0
Дженоа
0
был в запасе
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
17:00
Дженоа
1 : 0
Удинезе
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
17:00
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
1
Удинезе
0
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
14:30
Парма
0 : 0
Дженоа
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Парма
0
Дженоа
0
был в запасе
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
Дженоа
3 : 2
Лацио
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
минуты: 24' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
3
Лацио
2
минуты: 24' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
13:30
Удинезе
0 : 0
Дженоа
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
13:30
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
0
Дженоа
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
21:45
Дженоа
1 : 1
Парма
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
1
Парма
1
был в запасе
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
21:45
Лацио
0 : 1
Дженоа
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
0
Дженоа
1
был в запасе
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
16:00
Дженоа
1 : 3
Ювентус
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
16:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1
Ювентус
3
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур