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Андреа Доссена
№3
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
италия. серия а
лига европы групповой этап
италия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
англия. кубок
Сезон:
2013/2014
2009/2010
2008/2009
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:59
Ливерпуль
2 : 1
Сандерленд
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:59
минуты: 1' - 80'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Ливерпуль
2
Сандерленд
1
минуты: 1' - 80' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
01.01.2014
01 янв. 2014
ср
18:00
Сандерленд
0 : 1
Астон Вилла
01.01.2014
01 янв. 2014
ср
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Сандерленд
0
Астон Вилла
1
был в запасе
28.12.2013
28 дек. 2013
сб
20:30
Кардифф
2 : 2
Сандерленд
28.12.2013
28 дек. 2013
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Кардифф
2
Сандерленд
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
26.12.2013
26 дек. 2013
чт
18:00
Эвертон
0 : 1
Сандерленд
26.12.2013
26 дек. 2013
чт
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Эвертон
0
Сандерленд
1
был в запасе
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
18:00
Сандерленд
0 : 0
Норвич Сити
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Сандерленд
0
Норвич Сити
0
был в запасе
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
18:00
Вест Хэм
0 : 0
Сандерленд
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
18:00
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Вест Хэм
0
Сандерленд
0
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
20:30
Сандерленд
1 : 2
Тоттенхэм
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Сандерленд
1
Тоттенхэм
2
был в запасе
04.12.2013
04 дек. 2013
ср
22:45
Сандерленд
3 : 4
Челси
04.12.2013
04 дек. 2013
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Сандерленд
3
Челси
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
18:00
Астон Вилла
0 : 0
Сандерленд
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 84'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Астон Вилла
0
Сандерленд
0
минуты: 1' - 84' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
18:00
Халл Сити
1 : 0
Сандерленд
45'
45'
45'
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Халл Сити
1
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 10 тур
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
16:30
Сандерленд
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Сандерленд
2
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
17:00
Суонси
4 : 0
Сандерленд
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Суонси
4
Сандерленд
0
был в запасе