Андреа Кода
№35
Защитник
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Команда
Пескара
Возраст
36
Рост
188
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
Фиорентина
2 : 2
Пескара
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
2
Пескара
2
был в запасе
22.05.2017 22 мая 2017 пн 21:45
Пескара
2 : 0
Палермо
22.05.2017 22 мая 2017 пн 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Пескара
2
Палермо
0
был в запасе
07.05.2017 07 мая 2017 вс 16:00
Пескара
0 : 1
Кротоне
07.05.2017 07 мая 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Пескара
0
Кротоне
1
был в запасе
24.04.2017 24 апр. 2017 пн 21:45
Пескара
1 : 4
Рома
24.04.2017 24 апр. 2017 пн 21:45
минуты: 1' - 80'
Италия. Серия А, 33 тур
Пескара
1
Рома
4
минуты: 1' - 80' / Италия. Серия А, 33 тур
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
Пескара
0 : 2
Ювентус
89'
89'
89'
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Пескара
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 16:00
Эмполи
1 : 1
Пескара
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
1
Пескара
1
был в запасе
19.03.2017 19 марта 2017 вс 17:00
Аталанта
3 : 0
Пескара
19.03.2017 19 марта 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
3
Пескара
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
04.03.2017 04 марта 2017 сб 20:00
Сампдория
3 : 1
Пескара
48'
48'
48'
04.03.2017 04 марта 2017 сб 20:00
минуты: 1' - 83'
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
3
Пескара
1
минуты: 1' - 83' / Италия. Серия А, 27 тур
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 17:00
Кьево
2 : 0
Пескара
57'
57'
57'
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кьево
2
Пескара
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 17:00
Пескара
5 : 0
Дженоа
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 25 тур
Пескара
5
Дженоа
0
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 25 тур
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 17:00
Торино
5 : 3
Пескара
90'
90'
90'
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 17:00
минуты: 45' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
5
Пескара
3
минуты: 45' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:45
Интер
3 : 0
Пескара
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3
Пескара
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 17:00
Пескара
1 : 3
Сассуоло
20'
20'
20'
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 21 тур
Пескара
1
Сассуоло
3
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 21 тур
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
Наполи
3 : 1
Пескара
40'
40'
40'
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
3
Пескара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
Палермо
1 : 1
Пескара
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
1
Пескара
1
был в запасе
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 17:00
Милан
1 : 0
Пескара
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
1
Пескара
0
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 11 тур
26.10.2016 26 окт. 2016 ср 21:45
Пескара
0 : 1
Аталанта
26.10.2016 26 окт. 2016 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Пескара
0
Аталанта
1
был в запасе
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 19:00
Пескара
1 : 1
Сампдория
30'
45'
30'
45'
30'
45'
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Пескара
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 19:00
Пескара
0 : 2
Кьево
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Пескара
0
Кьево
2
был в запасе
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 21:45
Пескара
1 : 2
Интер
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Пескара
1
Интер
2
был в запасе