Хоссам Мидо
№0
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
38
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.10.2010 19 окт. 2010 вт 21:45
Аякс
2 : 1
Осер
19.10.2010 19 окт. 2010 вт 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Аякс
2
Осер
1
был в запасе