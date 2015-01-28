Себастьян Джовинко
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Аль-Хиляль
Возраст
34
Рост
164
Вес
59
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.01.2015 28 янв. 2015 ср 22:45
Парма
0 : 1
Ювентус
28.01.2015 28 янв. 2015 ср 22:45
был в запасе
Италия. Кубок, 1/4 финала
Парма
0
Ювентус
1
был в запасе
15.01.2015 15 янв. 2015 чт 23:00
Ювентус
6 : 1
Верона
5'
45'
5'
45'
5'
45'
15.01.2015 15 янв. 2015 чт 23:00
5'
45'
минуты: 1' - 65'
Италия. Кубок, 1/8 финала
Ювентус
6
Верона
1
минуты: 1' - 65' / Италия. Кубок, 1/8 финала