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Эдер (Эдер Мартинс Ситадин)
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
34
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
20.05.2018
20 мая 2018
вс
21:45
Лацио
2 : 3
Интер
20.05.2018
20 мая 2018
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
2
Интер
3
был в запасе
12.05.2018
12 мая 2018
сб
21:45
Интер
1 : 2
Сассуоло
12.05.2018
12 мая 2018
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
1
Сассуоло
2
был в запасе
06.05.2018
06 мая 2018
вс
13:30
Удинезе
0 : 4
Интер
06.05.2018
06 мая 2018
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
0
Интер
4
был в запасе
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
21:45
Интер
2 : 3
Ювентус
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
2
Ювентус
3
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:00
Кьево
1 : 2
Интер
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
1
Интер
2
был в запасе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
21:45
Аталанта
0 : 0
Интер
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
0
Интер
0
был в запасе
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
13:30
Торино
1 : 0
Интер
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
1
Интер
0
был в запасе
04.04.2018
04 апр. 2018
ср
19:30
Милан
0 : 0
Интер
04.04.2018
04 апр. 2018
ср
19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
0
Интер
0
был в запасе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
Интер
3 : 0
Верона
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
3
Верона
0
был в запасе
18.03.2018
18 марта 2018
вс
14:30
Сампдория
0 : 5
Интер
18.03.2018
18 марта 2018
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сампдория
0
Интер
5
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
22:45
Интер
0 : 0
Наполи
11.03.2018
11 марта 2018
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
0
Наполи
0
был в запасе
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
22:45
Интер
2 : 0
Беневенто
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
2
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
22:45
Дженоа
2 : 0
Интер
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
2
Интер
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
22:45
Интер
1 : 1
Кротоне
23'
59'
23'
59'
23'
59'
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
22:45
23'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
1
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
14:30
СПАЛ
1 : 1
Интер
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
СПАЛ
1
Интер
1
был в запасе
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
22:45
Интер
1 : 1
Рома
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
1
Рома
1
был в запасе
05.01.2018
05 янв. 2018
пт
22:45
Фиорентина
1 : 1
Интер
05.01.2018
05 янв. 2018
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
1
Интер
1
был в запасе
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
20:00
Интер
0 : 0
Лацио
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
0
Лацио
0
был в запасе
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
Сассуоло
1 : 0
Интер
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
1
Интер
0
был в запасе
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
17:00
Интер
1 : 3
Удинезе
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Интер
1
Удинезе
3
был в запасе
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