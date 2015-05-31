Никола Поцци
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
34
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.05.2015 31 мая 2015 вс 21:45
Фиорентина
3 : 0
Кьево
31.05.2015 31 мая 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
3
Кьево
0
был в запасе
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
Кьево
1 : 1
Аталанта
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
1
Аталанта
1
был в запасе
17.05.2015 17 мая 2015 вс 16:00
Торино
2 : 0
Кьево
17.05.2015 17 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
2
Кьево
0
был в запасе
10.05.2015 10 мая 2015 вс 13:30
Кьево
2 : 2
Верона
10.05.2015 10 мая 2015 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
2
Верона
2
был в запасе
03.05.2015 03 мая 2015 вс 16:00
Интер
0 : 0
Кьево
03.05.2015 03 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Интер
0
Кьево
0
был в запасе
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 16:00
Лацио
1 : 1
Кьево
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
1
Кьево
1
был в запасе
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 13:30
Чезена
0 : 1
Кьево
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Чезена
0
Кьево
1
был в запасе
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:00
Сассуоло
1 : 0
Кьево
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
1
Кьево
0
был в запасе
21.03.2015 21 марта 2015 сб 20:00
Кьево
1 : 0
Палермо
21.03.2015 21 марта 2015 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кьево
1
Палермо
0
был в запасе
15.03.2015 15 марта 2015 вс 17:00
Дженоа
0 : 2
Кьево
15.03.2015 15 марта 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
0
Кьево
2
был в запасе
08.03.2015 08 марта 2015 вс 17:00
Кьево
0 : 0
Рома
08.03.2015 08 марта 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кьево
0
Рома
0
был в запасе
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 22:45
Кьево
0 : 0
Милан
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
0
Милан
0
был в запасе
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 17:00
Эмполи
3 : 0
Кьево
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Эмполи
3
Кьево
0
был в запасе
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 20:00
Кьево
2 : 1
Сампдория
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кьево
2
Сампдория
1
был в запасе
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 20:00
Парма
0 : 1
Кьево
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Парма
0
Кьево
1
был в запасе
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 22:45
Милан
3 : 1
Парма
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
3
Парма
1
был в запасе
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 17:00
Парма
1 : 2
Чезена
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Парма
1
Чезена
2
был в запасе
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 17:00
Парма
0 : 2
Сампдория
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 17:00
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0
Сампдория
2
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 17:00
Верона
3 : 1
Парма
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 17:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Верона
3
Парма
1
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 17:00
Парма
1 : 0
Фиорентина
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
1
Фиорентина
0
был в запасе