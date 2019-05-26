Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Головин
Эден Азар
Ильзат Ахметов
Лионель Месси
Никола Влашич
Криштиану Роналду
Арда Туран
Марсель Забитцер
Россия
Англия
Белоруссия
Италия
Словакия
Испания
Франция
Хорватия
Финляндия
Болгария
Португалия
Локомотив
Кельн
Рома
Зенит
Зальцбург
Спартак
ЦСКА
Боруссия
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Евро-2020
Лига чемпионов
Антон Шунин
Альфонсо Дэвис
РПЛ
Лига Европы
Локомотив
Англия
Кельн
АПЛ
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Иньяцио Абате
№20
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
34
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
26.05.2019
26 мая 2019
вс
16:00
СПАЛ
2 : 3
Милан
27'
27'
27'
26.05.2019
26 мая 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
СПАЛ
2
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
19.05.2019
19 мая 2019
вс
19:00
Милан
2 : 0
Фрозиноне
49'
49'
49'
19.05.2019
19 мая 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
2
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
11.05.2019
11 мая 2019
сб
21:30
Фиорентина
0 : 1
Милан
11.05.2019
11 мая 2019
сб
21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
0
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
21:30
Торино
2 : 0
Милан
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Торино
2
Милан
0
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
13:30
Парма
1 : 1
Милан
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
1
Милан
1
был в запасе
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
21:30
Милан
1 : 0
Лацио
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
1
Лацио
0
был в запасе
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
19:00
Ювентус
2 : 1
Милан
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
2
Милан
1
был в запасе
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
20:00
Милан
1 : 1
Удинезе
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Милан
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
30.03.2019
30 марта 2019
сб
22:30
Сампдория
1 : 0
Милан
30.03.2019
30 марта 2019
сб
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сампдория
1
Милан
0
был в запасе
17.03.2019
17 марта 2019
вс
22:30
Милан
2 : 3
Интер
17.03.2019
17 марта 2019
вс
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Милан
2
Интер
3
был в запасе
09.03.2019
09 марта 2019
сб
22:30
Кьево
1 : 2
Милан
09.03.2019
09 марта 2019
сб
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
1
Милан
2
был в запасе
02.03.2019
02 марта 2019
сб
20:00
Милан
1 : 0
Сассуоло
02.03.2019
02 марта 2019
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
1
Сассуоло
0
был в запасе
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
22:30
Милан
3 : 0
Эмполи
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
3
Эмполи
0
был в запасе
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
22:30
Аталанта
1 : 3
Милан
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Аталанта
1
Милан
3
был в запасе
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
22:30
Рома
1 : 1
Милан
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
1
Милан
1
был в запасе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:30
Милан
0 : 0
Наполи
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
0
Наполи
0
был в запасе
21.01.2019
21 янв. 2019
пн
17:00
Дженоа
0 : 2
Милан
21.01.2019
21 янв. 2019
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
0
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
22:30
Милан
2 : 1
СПАЛ
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
14:30
Фрозиноне
0 : 0
Милан
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фрозиноне
0
Милан
0
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Милан
0 : 1
Фиорентина
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
0
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
Показать все игры