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Коронавирус
Давиде Моро
№14
Полузащитник
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Команда
Кремонезе
Возраст
39
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2014/2015
2009/2010
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
17:00
Фиорентина
1 : 1
Эмполи
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
1
Эмполи
1
был в запасе
15.12.2014
15 дек. 2014
пн
21:00
Эмполи
0 : 0
Торино
15.12.2014
15 дек. 2014
пн
21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Эмполи
0
Торино
0
был в запасе
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
14:30
Наполи
2 : 2
Эмполи
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
2
Эмполи
2
был в запасе
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
17:00
Эмполи
0 : 0
Аталанта
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Эмполи
0
Аталанта
0
был в запасе
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
17:00
Парма
0 : 2
Эмполи
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0
Эмполи
2
был в запасе
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Лацио
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Эмполи
2
Лацио
1
был в запасе
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
20:00
Эмполи
0 : 2
Ювентус
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Эмполи
0
Ювентус
2
был в запасе
28.10.2014
28 окт. 2014
вт
22:45
Сассуоло
3 : 1
Эмполи
28.10.2014
28 окт. 2014
вт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
3
Эмполи
1
был в запасе
20.10.2014
20 окт. 2014
пн
21:45
Дженоа
1 : 1
Эмполи
20.10.2014
20 окт. 2014
пн
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
1
Эмполи
1
был в запасе
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
13:30
Эмполи
3 : 0
Палермо
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
13:30
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Эмполи
3
Палермо
0
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
16:00
Кьево
1 : 1
Эмполи
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
1
Эмполи
1
был в запасе
23.09.2014
23 сент. 2014
вт
21:45
Эмполи
2 : 2
Милан
23.09.2014
23 сент. 2014
вт
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Эмполи
2
Милан
2
был в запасе
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
19:00
Чезена
2 : 2
Эмполи
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
19:00
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Чезена
2
Эмполи
2
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
19:00
Эмполи
0 : 1
Рома
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
19:00
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Эмполи
0
Рома
1
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
21:45
Удинезе
2 : 0
Эмполи
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
2
Эмполи
0
был в запасе