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Альберто Пелаготти
№22
Вратарь
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Команда
Ареццо
Возраст
32
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2016/2017
2015/2016
28.05.2017
28 мая 2017
вс
21:45
Палермо
2 : 1
Эмполи
28.05.2017
28 мая 2017
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
2
Эмполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
21.05.2017
21 мая 2017
вс
16:00
Эмполи
0 : 1
Аталанта
21.05.2017
21 мая 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Эмполи
0
Аталанта
1
был в запасе
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
Эмполи
1 : 3
Сассуоло
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Эмполи
1
Сассуоло
3
был в запасе
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:00
Милан
1 : 2
Эмполи
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1
Эмполи
2
был в запасе
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:00
Фиорентина
1 : 2
Эмполи
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1
Эмполи
2
был в запасе
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
16:00
Эмполи
1 : 1
Пескара
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
1
Пескара
1
был в запасе
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
21:45
Рома
2 : 0
Эмполи
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
2
Эмполи
0
был в запасе
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:30
Эмполи
2 : 3
Наполи
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Эмполи
2
Наполи
3
был в запасе
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
Кьево
4 : 0
Эмполи
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кьево
4
Эмполи
0
был в запасе
05.03.2017
05 марта 2017
вс
17:00
Эмполи
0 : 2
Дженоа
05.03.2017
05 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Эмполи
0
Дженоа
2
был в запасе
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:45
Ювентус
2 : 0
Эмполи
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
2
Эмполи
0
был в запасе
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:45
Эмполи
1 : 2
Лацио
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Эмполи
1
Лацио
2
был в запасе
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
Интер
2 : 0
Эмполи
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
2
Эмполи
0
был в запасе
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
17:00
Эмполи
1 : 1
Торино
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Эмполи
1
Торино
1
был в запасе
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
Кротоне
4 : 1
Эмполи
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кротоне
4
Эмполи
1
был в запасе
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
Эмполи
1 : 0
Удинезе
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Эмполи
1
Удинезе
0
был в запасе
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Эмполи
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
0
Эмполи
0
был в запасе
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
20:00
Эмполи
1 : 0
Палермо
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
1
Палермо
0
был в запасе
20.12.2016
20 дек. 2016
вт
22:45
Аталанта
2 : 1
Эмполи
20.12.2016
20 дек. 2016
вт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
2
Эмполи
1
был в запасе
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
17:00
Сассуоло
3 : 0
Эмполи
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сассуоло
3
Эмполи
0
был в запасе
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