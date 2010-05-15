Хулио Рикардо Крус
№74
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
46
Рост
190
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2010 15 мая 2010 сб 21:45
Лацио
3 : 1
Удинезе
15.05.2010 15 мая 2010 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
3
Удинезе
1
был в запасе
09.05.2010 09 мая 2010 вс 16:00
Ливорно
1 : 2
Лацио
09.05.2010 09 мая 2010 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
1
Лацио
2
был в запасе
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 16:00
Дженоа
1 : 2
Лацио
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 16:00
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
1
Лацио
2
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 19:30
Лацио
1 : 2
Рома
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 19:30
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
1
Рома
2
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 16:00
Лацио
1 : 1
Наполи
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 16:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
1
Наполи
1
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
28.03.2010 28 марта 2010 вс 21:45
Милан
1 : 1
Лацио
71'
71'
71'
28.03.2010 28 марта 2010 вс 21:45
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
1
Лацио
1
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
24.03.2010 24 марта 2010 ср 22:45
Лацио
2 : 0
Сиена
72'
72'
72'
24.03.2010 24 марта 2010 ср 22:45
72'
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
2
Сиена
0
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
14.03.2010 14 марта 2010 вс 17:00
Лацио
0 : 2
Бари
14.03.2010 14 марта 2010 вс 17:00
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
0
Бари
2
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 22:45
Лацио
1 : 1
Фиорентина
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
1
Фиорентина
1
был в запасе
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 17:00
Палермо
3 : 1
Лацио
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Палермо
3
Лацио
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 17:00
Лацио
0 : 1
Катания
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 17:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
0
Катания
1
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 22:45
Ювентус
1 : 1
Лацио
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 17:00
Лацио
1 : 1
Кьево
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
1
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 22:45
Интер
1 : 0
Лацио
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 22:45
минуты: 58' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Интер
1
Лацио
0
минуты: 58' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 17:00
Наполи
0 : 0
Лацио
31'
31'
31'
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Наполи
0
Лацио
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 17:00
Лацио
1 : 2
Милан
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
1
Милан
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 17:00
Сиена
1 : 1
Лацио
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 11 тур
Сиена
1
Лацио
1
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 11 тур
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 16:00
Лацио
1 : 1
Сампдория
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 16:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
1
Сампдория
1
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 16:00
Лацио
1 : 1
Палермо
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
1
Палермо
1
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 6 тур
23.09.2009 23 сент. 2009 ср 21:45
Лацио
1 : 2
Парма
23.09.2009 23 сент. 2009 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
1
Парма
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур