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Коронавирус
Эрнан Креспо
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
45
Рост
184
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
италия. кубок
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
22:45
Парма
0 : 0
Палермо
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
0
Палермо
0
был в запасе
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:00
Новара
2 : 1
Парма
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Новара
2
Парма
1
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
17:00
Парма
2 : 0
Удинезе
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
2
Удинезе
0
был в запасе
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
17:00
Лацио
1 : 0
Парма
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
1
Парма
0
был в запасе
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
17:00
Парма
2 : 0
Чезена
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
17:00
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
2
Чезена
0
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
21:45
Милан
4 : 1
Парма
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
4
Парма
1
был в запасе
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
21:45
Парма
0 : 1
Рома
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
21:45
минуты: 64' - 81'
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
0
Рома
1
минуты: 64' - 81' / Италия. Серия А, 5 тур
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
Фиорентина
3 : 0
Парма
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Фиорентина
3
Парма
0
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
16:00
Парма
2 : 1
Кьево
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
2
Кьево
1
был в запасе
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
13:30
Ювентус
4 : 1
Парма
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
4
Парма
1
был в запасе