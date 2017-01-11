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Коронавирус
Давиде Басси
№30
Вратарь
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Команда
Возраст
36
Рост
190
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
11.01.2017
11 янв. 2017
ср
22:45
Ювентус
3 : 2
Аталанта
11.01.2017
11 янв. 2017
ср
22:45
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Ювентус
3
Аталанта
2
был в запасе
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
20:00
Аталанта
3 : 0
Пескара
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
20:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/16 финала
Аталанта
3
Пескара
0
был в запасе