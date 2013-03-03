Деян Станкович
№5
Полузащитник
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Команда
Возраст
42
Рост
185
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.03.2013 03 марта 2013 вс 17:00
Катания
2 : 3
Интер
03.03.2013 03 марта 2013 вс 17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Катания
2
Интер
3
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 22:45
Интер
1 : 1
Милан
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
1
Милан
1
был в запасе
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 22:45
Интер
3 : 1
Кьево
90'
90'
90'
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 22:45
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
3
Кьево
1
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур