Луиш Фигу
№7
Полузащитник
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Команда
Возраст
48
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
Интер
4 : 3
Аталанта
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
4
Аталанта
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
17.05.2009 17 мая 2009 вс 21:30
Интер
3 : 0
Сиена
17.05.2009 17 мая 2009 вс 21:30
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
3
Сиена
0
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 36 тур
10.05.2009 10 мая 2009 вс 16:00
Кьево
2 : 2
Интер
10.05.2009 10 мая 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
2
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
02.05.2009 02 мая 2009 сб 21:30
Интер
2 : 0
Лацио
02.05.2009 02 мая 2009 сб 21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Интер
2
Лацио
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 21:30
Наполи
1 : 0
Интер
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 21:30
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 33 тур
Наполи
1
Интер
0
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 33 тур
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 21:30
Ювентус
1 : 1
Интер
3'
3'
3'
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 21:30
минуты: 1' - 87'
Италия. Серия А, 32 тур
Ювентус
1
Интер
1
минуты: 1' - 87' / Италия. Серия А, 32 тур
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:00
Интер
2 : 2
Палермо
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Интер
2
Палермо
2
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 20:00
Удинезе
0 : 1
Интер
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 20:00
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
0
Интер
1
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
15.03.2009 15 марта 2009 вс 22:30
Интер
2 : 0
Фиорентина
15.03.2009 15 марта 2009 вс 22:30
минуты: 47' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
2
Фиорентина
0
минуты: 47' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
07.03.2009 07 марта 2009 сб 20:00
Дженоа
0 : 2
Интер
07.03.2009 07 марта 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
0
Интер
2
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 27 тур
01.03.2009 01 марта 2009 вс 22:30
Интер
3 : 3
Рома
01.03.2009 01 марта 2009 вс 22:30
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
3
Рома
3
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 22:30
Интер
2 : 1
Милан
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
2
Милан
1
был в запасе
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 20:00
Лечче
0 : 3
Интер
71'
71'
71'
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 20:00
71'
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 23 тур
Лечче
0
Интер
3
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 23 тур
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 17:15
Интер
1 : 1
Торино
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 17:15
минуты: 43' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
1
Торино
1
минуты: 43' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
Катания
0 : 2
Интер
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Катания
0
Интер
2
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 22:30
Интер
1 : 0
Сампдория
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 22:30
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
1
Сампдория
0
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 17:00
Аталанта
3 : 1
Интер
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Аталанта
3
Интер
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 22:30
Сиена
1 : 2
Интер
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 22:30
минуты: 54' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Сиена
1
Интер
2
минуты: 54' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 17:00
Интер
4 : 2
Кьево
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 17:00
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
4
Кьево
2
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 22:30
Лацио
0 : 3
Интер
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 22:30
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
0
Интер
3
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур