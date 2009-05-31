Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Александр Головин
Эрлинг Браут Холанд
Эден Азар
Лионель Месси
Ильзат Ахметов
Марсель Забитцер
Никола Влашич
Криштиану Роналду
Арда Туран
Россия
Англия
Белоруссия
Италия
Испания
Словакия
Франция
Хорватия
Нидерланды
Чехия
Финляндия
Локомотив
Кельн
Рома
Зальцбург
Зенит
ЦСКА
Спартак
Боруссия
Манчестер Юнайтед
Барселона
Тоттенхэм
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Евро-2020
Лига чемпионов
Антон Шунин
Альфонсо Дэвис
РПЛ
Лига Европы
Локомотив
Англия
Кельн
АПЛ
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Луиш Фигу
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
48
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
Интер
4 : 3
Аталанта
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
4
Аталанта
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
17.05.2009
17 мая 2009
вс
21:30
Интер
3 : 0
Сиена
17.05.2009
17 мая 2009
вс
21:30
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
3
Сиена
0
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 36 тур
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
Кьево
2 : 2
Интер
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
2
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
02.05.2009
02 мая 2009
сб
21:30
Интер
2 : 0
Лацио
02.05.2009
02 мая 2009
сб
21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Интер
2
Лацио
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
21:30
Наполи
1 : 0
Интер
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
21:30
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 33 тур
Наполи
1
Интер
0
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 33 тур
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
21:30
Ювентус
1 : 1
Интер
3'
3'
3'
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
21:30
минуты: 1' - 87'
Италия. Серия А, 32 тур
Ювентус
1
Интер
1
минуты: 1' - 87' / Италия. Серия А, 32 тур
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
Интер
2 : 2
Палермо
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Интер
2
Палермо
2
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
20:00
Удинезе
0 : 1
Интер
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
20:00
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
0
Интер
1
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
15.03.2009
15 марта 2009
вс
22:30
Интер
2 : 0
Фиорентина
15.03.2009
15 марта 2009
вс
22:30
минуты: 47' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
2
Фиорентина
0
минуты: 47' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
07.03.2009
07 марта 2009
сб
20:00
Дженоа
0 : 2
Интер
07.03.2009
07 марта 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
0
Интер
2
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 27 тур
01.03.2009
01 марта 2009
вс
22:30
Интер
3 : 3
Рома
01.03.2009
01 марта 2009
вс
22:30
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
3
Рома
3
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
22:30
Интер
2 : 1
Милан
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
2
Милан
1
был в запасе
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
20:00
Лечче
0 : 3
Интер
71'
71'
71'
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
20:00
71'
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 23 тур
Лечче
0
Интер
3
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 23 тур
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
17:15
Интер
1 : 1
Торино
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
17:15
минуты: 43' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
1
Торино
1
минуты: 43' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
Катания
0 : 2
Интер
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Катания
0
Интер
2
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
22:30
Интер
1 : 0
Сампдория
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
22:30
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
1
Сампдория
0
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
Аталанта
3 : 1
Интер
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Аталанта
3
Интер
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
22:30
Сиена
1 : 2
Интер
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
22:30
минуты: 54' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Сиена
1
Интер
2
минуты: 54' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
17:00
Интер
4 : 2
Кьево
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
17:00
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
4
Кьево
2
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
22:30
Лацио
0 : 3
Интер
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
22:30
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
0
Интер
3
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
Показать все игры