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Коронавирус
Оливье Дакур
№16
Полузащитник
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Команда
Возраст
46
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2008/2009
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
Фулхэм
0 : 2
Эвертон
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Фулхэм
0
Эвертон
2
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
16.05.2009
16 мая 2009
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Фулхэм
16.05.2009
16 мая 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Фулхэм
1
был в запасе
09.05.2009
09 мая 2009
сб
17:00
Фулхэм
3 : 1
Астон Вилла
09.05.2009
09 мая 2009
сб
17:00
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Фулхэм
3
Астон Вилла
1
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
02.05.2009
02 мая 2009
сб
17:00
Челси
3 : 1
Фулхэм
02.05.2009
02 мая 2009
сб
17:00
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Челси
3
Фулхэм
1
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:10
Манчестер Сити
1 : 3
Фулхэм
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:10
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Манчестер Сити
1
Фулхэм
3
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
19:30
Фулхэм
0 : 1
Ливерпуль
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
19:30
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Фулхэм
0
Ливерпуль
1
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
21.03.2009
21 марта 2009
сб
18:00
Фулхэм
2 : 0
Манчестер Юнайтед
21.03.2009
21 марта 2009
сб
18:00
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Фулхэм
2
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
04.03.2009
04 марта 2009
ср
23:00
Фулхэм
0 : 1
Халл Сити
04.03.2009
04 марта 2009
ср
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Фулхэм
0
Халл Сити
1
был в запасе
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
18:00
Арсенал
0 : 0
Фулхэм
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Арсенал
0
Фулхэм
0
был в запасе
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
16:30
Фулхэм
2 : 0
Вест Бромвич
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
16:30
минуты: 85' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Фулхэм
2
Вест Бромвич
0
минуты: 85' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
18.02.2009
18 февр. 2009
ср
23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Фулхэм
18.02.2009
18 февр. 2009
ср
23:00
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Манчестер Юнайтед
3
Фулхэм
0
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-лига, 3 тур