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Коронавирус
Вальтер Самуэль
№6
Защитник
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Команда
Возраст
43
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2015/2016
10.03.2016
10 марта 2016
чт
21:00
Базель
0 : 0
Севилья
8'
8'
8'
10.03.2016
10 марта 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Базель
0
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2016
25 февр. 2016
чт
23:05
Базель
2 : 1
Сент-Этьен
25.02.2016
25 февр. 2016
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Базель
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2016
18 февр. 2016
чт
21:00
Сент-Этьен
3 : 2
Базель
44'
74'
44'
74'
44'
74'
18.02.2016
18 февр. 2016
чт
21:00
44'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Сент-Этьен
3
Базель
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала