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Легкая атлетика
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Коронавирус
Нельсон Ривас
№24
Защитник
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Команда
Возраст
38
Рост
183
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
лига чемпионов
Сезон:
2010/2011
2008/2009
12.01.2011
12 янв. 2011
ср
23:00
Интер
3 : 2
Дженоа
12.01.2011
12 янв. 2011
ср
23:00
минуты: 87' - 90'
Италия. Кубок, 1/8 финала
Интер
3
Дженоа
2
минуты: 87' - 90' / Италия. Кубок, 1/8 финала