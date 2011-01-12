Нельсон Ривас
№24
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
38
Рост
183
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.01.2011 12 янв. 2011 ср 23:00
Интер
3 : 2
Дженоа
12.01.2011 12 янв. 2011 ср 23:00
минуты: 87' - 90'
Италия. Кубок, 1/8 финала
Интер
3
Дженоа
2
минуты: 87' - 90' / Италия. Кубок, 1/8 финала