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Марко Матерацци
№0
Защитник
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Команда
Возраст
47
Рост
193
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.05.2011
22 мая 2011
вс
19:00
Интер
3 : 1
Катания
22.05.2011
22 мая 2011
вс
19:00
минуты: 56' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
3
Катания
1
минуты: 56' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
15.05.2011
15 мая 2011
вс
21:45
Наполи
1 : 1
Интер
15.05.2011
15 мая 2011
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Наполи
1
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
08.05.2011
08 мая 2011
вс
16:00
Интер
3 : 1
Фиорентина
08.05.2011
08 мая 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
3
Фиорентина
1
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 36 тур
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
19:00
Чезена
1 : 2
Интер
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Чезена
1
Интер
2
был в запасе
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:00
Интер
2 : 1
Лацио
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Интер
2
Лацио
1
был в запасе
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
21:45
Парма
2 : 0
Интер
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
2
Интер
0
был в запасе
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
19:00
Интер
2 : 0
Кьево
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2
Кьево
0
был в запасе
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
21:45
Милан
3 : 0
Интер
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
3
Интер
0
был в запасе
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
Интер
1 : 0
Лечче
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
1
Лечче
0
был в запасе
11.03.2011
11 марта 2011
пт
22:45
Брешиа
1 : 1
Интер
11.03.2011
11 марта 2011
пт
22:45
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Брешиа
1
Интер
1
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
06.03.2011
06 марта 2011
вс
17:00
Интер
5 : 2
Дженоа
06.03.2011
06 марта 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
5
Дженоа
2
был в запасе
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
22:45
Сампдория
0 : 2
Интер
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
0
Интер
2
был в запасе
16.02.2011
16 февр. 2011
ср
20:30
Фиорентина
1 : 2
Интер
16.02.2011
16 февр. 2011
ср
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
1
Интер
2
был в запасе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
22:45
Ювентус
1 : 0
Интер
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
1
Интер
0
был в запасе
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
22:45
Интер
5 : 3
Рома
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
5
Рома
3
был в запасе
03.02.2011
03 февр. 2011
чт
22:45
Бари
0 : 3
Интер
75'
75'
75'
03.02.2011
03 февр. 2011
чт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Бари
0
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
17:00
Интер
3 : 2
Палермо
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3
Палермо
2
был в запасе
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
14:30
Удинезе
3 : 1
Интер
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
3
Интер
1
был в запасе
19.01.2011
19 янв. 2011
ср
22:45
Интер
3 : 2
Чезена
37'
37'
37'
19.01.2011
19 янв. 2011
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
3
Чезена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
17:00
Катания
1 : 2
Интер
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Катания
1
Интер
2
был в запасе
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