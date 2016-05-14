Майкон (Майкон Дуглас Сисенандо)
№13
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
39
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 21:45
Милан
1 : 3
Рома
14.05.2016 14 мая 2016 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
1
Рома
3
был в запасе
08.05.2016 08 мая 2016 вс 13:30
Рома
3 : 0
Кьево
08.05.2016 08 мая 2016 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
3
Кьево
0
был в запасе
02.05.2016 02 мая 2016 пн 20:00
Дженоа
2 : 3
Рома
02.05.2016 02 мая 2016 пн 20:00
минуты: 1' - 66'
Италия. Серия А, 36 тур
Дженоа
2
Рома
3
минуты: 1' - 66' / Италия. Серия А, 36 тур
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 16:00
Рома
1 : 0
Наполи
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 16:00
минуты: 45' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
1
Наполи
0
минуты: 45' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
Рома
3 : 2
Торино
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
3
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 13:30
Аталанта
3 : 3
Рома
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
3
Рома
3
был в запасе
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 16:00
Лацио
1 : 4
Рома
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
1
Рома
4
был в запасе
19.03.2016 19 марта 2016 сб 22:45
Рома
1 : 1
Интер
19.03.2016 19 марта 2016 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
1
Интер
1
был в запасе
13.03.2016 13 марта 2016 вс 17:00
Удинезе
1 : 2
Рома
13.03.2016 13 марта 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
1
Рома
2
был в запасе
04.03.2016 04 марта 2016 пт 22:45
Рома
4 : 1
Фиорентина
04.03.2016 04 марта 2016 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
4
Фиорентина
1
был в запасе
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 20:00
Эмполи
1 : 3
Рома
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 20:00
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 27 тур
Эмполи
1
Рома
3
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 27 тур
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 22:45
Рома
5 : 0
Палермо
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 22:45
минуты: 1' - 78'
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
5
Палермо
0
минуты: 1' - 78' / Италия. Серия А, 26 тур
12.02.2016 12 февр. 2016 пт 22:45
Карпи
1 : 3
Рома
12.02.2016 12 февр. 2016 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Карпи
1
Рома
3
был в запасе
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 22:45
Рома
2 : 1
Сампдория
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 22:45
минуты: 1' - 66'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 66' / Италия. Серия А, 24 тур
02.02.2016 02 февр. 2016 вт 22:45
Сассуоло
0 : 2
Рома
02.02.2016 02 февр. 2016 вт 22:45
минуты: 1' - 80'
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
0
Рома
2
минуты: 1' - 80' / Италия. Серия А, 23 тур
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:45
Рома
3 : 1
Фрозиноне
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:45
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3
Фрозиноне
1
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:45
Рома
1 : 1
Милан
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1
Милан
1
был в запасе
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 17:00
Кьево
3 : 3
Рома
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Кьево
3
Рома
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 17:00
Рома
2 : 0
Дженоа
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
2
Дженоа
0
был в запасе
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 20:00
Наполи
0 : 0
Рома
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
0
Рома
0
был в запасе