Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Головин
Эден Азар
Ильзат Ахметов
Марсель Забитцер
Арда Туран
Никола Влашич
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Россия
Англия
Белоруссия
Испания
Италия
Словакия
Хорватия
Франция
Венгрия
Дания
Уэльс
Локомотив
Кельн
Рома
Зенит
Зальцбург
ЦСКА
Боруссия
Спартак
Манчестер Юнайтед
Барселона
Атлетико
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Евро-2020
Лига чемпионов
Альфонсо Дэвис
Антон Шунин
РПЛ
Локомотив
Англия
Кельн
Фил Фоден
Эрлинг Холанд
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Кристиан Киву
№26
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
40
Рост
184
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
Интер
1 : 3
Лацио
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
1
Лацио
3
был в запасе
05.05.2013
05 мая 2013
вс
21:45
Наполи
3 : 1
Интер
05.05.2013
05 мая 2013
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Наполи
3
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
Палермо
1 : 0
Интер
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Палермо
1
Интер
0
был в запасе
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
13:30
Интер
1 : 0
Парма
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
13:30
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Интер
1
Парма
0
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
Интер
1 : 2
Ювентус
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
Катания
2 : 3
Интер
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Катания
2
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
22:45
Интер
1 : 1
Милан
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
22:45
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
1
Милан
1
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
Сиена
3 : 1
Интер
55'
55'
55'
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сиена
3
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
22:45
Интер
2 : 2
Торино
5'
5'
5'
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
22:45
5'
минуты: 1' - 28'
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
2
Торино
2
минуты: 1' - 28' / Италия. Серия А, 22 тур
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
22:45
Рома
1 : 1
Интер
63'
63'
63'
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
1
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
22:45
Интер
2 : 0
Пескара
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
2
Пескара
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
14:30
Интер
1 : 1
Дженоа
90'
90'
90'
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
14:30
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
1
Дженоа
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
21:45
Кьево
0 : 2
Интер
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
0
Интер
2
был в запасе
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
16:00
Интер
0 : 2
Сиена
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
0
Сиена
2
был в запасе