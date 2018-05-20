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Коронавирус
Николас Бурдиссо
№8
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
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2010/2011
2009/2010
2008/2009
20.05.2018
20 мая 2018
вс
16:00
Дженоа
1 : 2
Торино
20.05.2018
20 мая 2018
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
1
Торино
2
был в запасе
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
Торино
2 : 1
СПАЛ
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Торино
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
06.05.2018
06 мая 2018
вс
16:00
Наполи
2 : 2
Торино
21'
21'
21'
06.05.2018
06 мая 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
2
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
21:45
Торино
0 : 1
Лацио
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Торино
0
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:00
Аталанта
2 : 1
Торино
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
2
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Торино
1 : 1
Милан
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
1
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:00
Кьево
0 : 0
Торино
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
13:30
Торино
1 : 0
Интер
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
1
Интер
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
04.04.2018
04 апр. 2018
ср
19:30
Торино
4 : 1
Кротоне
04.04.2018
04 апр. 2018
ср
19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
4
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
Торино
1 : 2
Фиорентина
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
1
Фиорентина
2
был в запасе
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
Верона
2 : 1
Торино
13'
13'
13'
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
2
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
14:30
Торино
0 : 1
Ювентус
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
Торино
2 : 0
Удинезе
74'
74'
74'
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
2
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
20:00
Сампдория
1 : 1
Торино
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
1
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
Торино
3 : 0
Беневенто
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
3
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
Сассуоло
1 : 1
Торино
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
17:00
Торино
0 : 0
Дженоа
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
СПАЛ
2 : 2
Торино
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
СПАЛ
2
Торино
2
был в запасе
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
20:00
Торино
1 : 3
Наполи
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
1
Наполи
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
11.12.2017
11 дек. 2017
пн
23:00
Лацио
1 : 3
Торино
11.12.2017
11 дек. 2017
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
1
Торино
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
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