Франческо Тольдо
№0
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
49
Рост
196
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2010 16 мая 2010 вс 16:00
Сиена
0 : 1
Интер
16.05.2010 16 мая 2010 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
0
Интер
1
был в запасе
09.05.2010 09 мая 2010 вс 16:00
Интер
4 : 3
Кьево
09.05.2010 09 мая 2010 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
4
Кьево
3
был в запасе
02.05.2010 02 мая 2010 вс 21:45
Лацио
0 : 2
Интер
02.05.2010 02 мая 2010 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
0
Интер
2
был в запасе
27.03.2010 27 марта 2010 сб 20:00
Рома
2 : 1
Интер
27.03.2010 27 марта 2010 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Рома
2
Интер
1
был в запасе
24.03.2010 24 марта 2010 ср 22:45
Интер
3 : 0
Ливорно
24.03.2010 24 марта 2010 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
3
Ливорно
0
был в запасе
20.03.2010 20 марта 2010 сб 22:45
Палермо
1 : 1
Интер
20.03.2010 20 марта 2010 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Палермо
1
Интер
1
был в запасе
12.03.2010 12 марта 2010 пт 22:45
Катания
3 : 1
Интер
12.03.2010 12 марта 2010 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Катания
3
Интер
1
был в запасе
07.03.2010 07 марта 2010 вс 22:45
Интер
0 : 0
Дженоа
07.03.2010 07 марта 2010 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
0
Дженоа
0
был в запасе
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 17:00
Удинезе
2 : 3
Интер
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
2
Интер
3
был в запасе
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 22:45
Интер
0 : 0
Сампдория
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Интер
0
Сампдория
0
был в запасе
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 22:45
Наполи
0 : 0
Интер
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
0
Интер
0
был в запасе
10.02.2010 10 февр. 2010 ср 22:45
Парма
1 : 1
Интер
10.02.2010 10 февр. 2010 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Парма
1
Интер
1
был в запасе
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 22:45
Интер
2 : 0
Милан
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
2
Милан
0
был в запасе
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 22:45
Бари
2 : 2
Интер
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Бари
2
Интер
2
был в запасе
09.01.2010 09 янв. 2010 сб 22:45
Интер
4 : 3
Сиена
09.01.2010 09 янв. 2010 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
4
Сиена
3
был в запасе
06.01.2010 06 янв. 2010 ср 14:30
Кьево
0 : 1
Интер
06.01.2010 06 янв. 2010 ср 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кьево
0
Интер
1
был в запасе
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 22:45
Интер
1 : 0
Лацио
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Интер
1
Лацио
0
был в запасе
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 17:00
Аталанта
1 : 1
Интер
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Аталанта
1
Интер
1
был в запасе
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 22:45
Ювентус
2 : 1
Интер
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
2
Интер
1
был в запасе
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 17:00
Интер
1 : 0
Фиорентина
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
1
Фиорентина
0
был в запасе